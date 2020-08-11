«Ротор» — «Зенит» — 6:1. Баннер-табло от болельщиков
18:59
Болельщики «Ротора» вывесили оригинальный баннер на матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита». На баннере изображено табло стадиона «Центральный» с матча чемпионата России 1992 года между этими командами.
Тогда «Ротор» разгромил «Зенит» со счетом 6:1. Хет-трик оформил Сергей Сухов, дубль в концовке сделал Олег Веретенников и еще один мяч провел Анатолий Седых.
«Зенит» в том сезоне вылетел из высшей лиги, «Ротор» занял 12-е место.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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