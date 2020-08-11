Болельщики «Ротора» вывесили оригинальный баннер на матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита». На баннере изображено табло стадиона «Центральный» с матча чемпионата России 1992 года между этими командами.

Тогда «Ротор» разгромил «Зенит» со счетом 6:1. Хет-трик оформил Сергей Сухов, дубль в концовке сделал Олег Веретенников и еще один мяч провел Анатолий Седых.

«Зенит» в том сезоне вылетел из высшей лиги, «Ротор» занял 12-е место.