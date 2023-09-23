Силкин: «Зенит» потихоньку выкарабкивается, а «Локомотив» только попал в эту яму и переживает не лучшие времена»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями в преддверии матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».
«Понятно, что железнодорожники сейчас переживают не лучшие времена, и нет команд, которые пройдут сезон без спадов. «Зенит» потихоньку выкарабкивается, а «Локомотив» только попал в эту яму. Но любая серия рано или поздно заканчивается», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Силкина.
Также он оценил шансы «Ростова» в матче против ЦСКА.
«До матча они есть у любой команды. Можно играть плохо, иметь один момент и победить. А потом все будут говорить, объективно это или нет. Кто первым использует ошибку соперника, у того и будет преимущество», — добавил специалист.
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 24 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени. «Ростов» сыграет с ЦСКА в этот же день в 19.00 по мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1