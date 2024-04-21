«Ростов» — «Спартак»: Хлусевич вывел гостей вперед

«Спартак» открыл счет в матче против «Ростова» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

На 16-й минуте головой забил защитник красно-белых Даниил Хлусевич после подачи Хесуса Медины со штрафного. «Спартак» забил первый гол со стандарта в текущем розыгрыше РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».