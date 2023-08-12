«Ростов» — «Рубин»: Комличенко открыл счет в матче
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил на 52-й минуте матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.
Защитник Илья Вахания с края штрафной сделал пас точно на Комличенко, который замкнул передачу в касание.
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|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
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|1
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|5
|
8
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|1
|1
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|
9
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|1
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|7-8
|4
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|1
|0
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|5-6
|3
|
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|3
|1
|0
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|
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|
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|0
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|
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|3
|0
|1
|2
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|1
|
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|4
|0
|1
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|3-8
|1
|
16
|Факел
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|0
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|0
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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