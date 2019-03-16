"Ростов" прервал семиматчевую серию без побед благодаря дублю Еременко

"Ростов" обыграл "Рубин" в матче 20-го тура российской премьер-лиги - 2:0.

В составе победителей дубль оформил Роман Еременко. Полузащитник забил свой первый гол после дисквалификации. В 2016 году он был отстранен на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

"Ростов", набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, "Рубин", в активе которого 28 очков занимает седьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Рубин" (Казань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:2 (0:0)

Голы: Еременко, 83 (0:1). Еременко, 89 (0:2).

"Рубин" (Казань): Бабурин, Уремович, Сорокин, Гранат (Пантелеев, 90), Цаллагов, Могилевец, Подберезкин, И.Коновалов, Полоз, Устинов, Бухаров.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Мевля, Логашов, Чернов, Еременко, Гацкан, Зайнутдинов (Зуев, 74), Ионов (Попов, 75), Сигурдарсон (Шомуродов, 66).

Предупреждения: Еременко, 8. Зайнутдинов, 70.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Еремин (Москва), Ширяев (Ставрополь).

16 марта. Казань. Стадион "Казань Арена".

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