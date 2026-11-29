«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 15.15 мск.

«Ростов»: Петров, Лангович, Сако, Чистяков, Мелехин, Кучаев, Прохин, Миронов, Олусегун, Сулейманов, Роналдо.

Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Жуков, Бабакин, Михайлов, Комаров, Мухин, Шанталий, Азнауров, Чебураков, Шамонин.

«Краснодар»: Агкацев, Вахания, Жубал, Родригес, Оласа, Уткин, Кевин Пина, Кристиан, Воробьев, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Шаленко, Тормена, Пальцев, Петров, Оздоев, Буркин, Черников, Гусейнов.