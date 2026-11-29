«Оренбург» — «Родина»: Томпсон реализовал пенальти и вывел хозяев вперед

«Оренбург» вышел вперед в домашнем матче с «Родиной» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 41-й минуте пенальти реализовал Хорди Томпсон.

Главный судья матча Матвей Заика назначил 11-метровый удар после фола на Евгении Болотове. Арбитр принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.