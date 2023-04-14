«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле фильма «11 друзей Оушена»

Пресс-служба «Ростова» выпустила ролик в стиле фильма «11 друзей Оушена» перед матчем с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

Главные роли в видео сыграли тренер ростовчан Валерий Карпин и защитник Александр Сильянов, которые вели диалог?

— Силь, дело непростое, такого давно не было, поэтому нужен план и хорошая команда

— Команда есть, молодая. Не без грешков, конечно, но с психологией все в порядке. А о чем речь, хотим заработать хотя бы очко?

— Три

— А смысл? В конечном итоге мы все равно их не обгоним

— Понятно, что с учетом нынешних реалий и всех наших проблем, это будет тяжело. Но раз уж пришла такая карта, давай попробуем сорвать весь куш.

Встреча между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 16 апреля. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.