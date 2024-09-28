«Ростов» — «Акрон»: Дзюба забил дебютный гол за тольяттинцев

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол в матче 10-го тура РПЛ против «Ростова», сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

36-летний футболист отметился первым забитым мячом в составе тольяттинцев. Ранее Дзюба отдал три результативные передачи в нынешнем сезоне.