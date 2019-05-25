21:09 | Футбол — РПЛ

Роши подписал трехлетний контракт с "Ахматом"

0
Обсудить

"Ахмат" в своем официальном Инстаграме объявил о продлении контракта с полузащитником Одисе Роши. Новое соглашение с 28-летним албанцем рассчитано на три года.

В текущем сезоне Роши провел 12 матчей за "Ахмат", в которых не отметился результативными действиями. Грозненцы занимают 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр 

Опрос

Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
Материалы других СМИ