Роши подписал трехлетний контракт с "Ахматом"

"Ахмат" в своем официальном Инстаграме объявил о продлении контракта с полузащитником Одисе Роши. Новое соглашение с 28-летним албанцем рассчитано на три года.

В текущем сезоне Роши провел 12 матчей за "Ахмат", в которых не отметился результативными действиями. Грозненцы занимают 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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