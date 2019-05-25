Роши подписал трехлетний контракт с "Ахматом"

"Ахмат" в своем официальном Инстаграме объявил о продлении контракта с полузащитником Одисе Роши. Новое соглашение с 28-летним албанцем рассчитано на три года.
Полузащитник грозненцев Одисе Роши ещё ближайшие три года проведёт в клубе. Сегодня стороны подписали новый трехлетний контракт. В «Ахмат» Роши перешёл летом 2016 года. В завершающемся сезоне из-за травмы и долгого лечения Одисе смог принять участие только в двенадцати матчах.
В текущем сезоне Роши провел 12 матчей за "Ахмат", в которых не отметился результативными действиями. Грозненцы занимают 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Загрузка...