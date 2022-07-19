«Сан-Паулу» и «Ботафого» интересуются Педро Рошей

«Сан-Паулу» и «Ботафого» проявляют интерес к нападающему «Спартака» Педро Роше, сообщает Fogaonet.

По информации источника, фаворитом в борьбе за 27-летнего бразильца является «Сан-Паулу», который готов сделать более выгодное предложение.

В данный момент Роша выступает за «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака», которая действует до конца июля. В нынешнем сезоне у футболиста 2 гола и 3 результативные передачи в 15 матчах за бразильскую команду.

Педро Роша перешел в «Спартак» из «Гремиу» в августе 2017 года. Форвард забил 1 мяч и сделал 2 голевых передачи в 19 играх за красно-белых. Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роши в 2 миллиона евро.