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Сегодня, 09:26

«Сан-Паулу» и «Ботафого» интересуются Педро Рошей

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Педро Роша.
Фото ФК «Спартак»

«Сан-Паулу» и «Ботафого» проявляют интерес к нападающему «Спартака» Педро Роше, сообщает Fogaonet.

По информации источника, фаворитом в борьбе за 27-летнего бразильца является «Сан-Паулу», который готов сделать более выгодное предложение.

В данный момент Роша выступает за «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака», которая действует до конца июля. В нынешнем сезоне у футболиста 2 гола и 3 результативные передачи в 15 матчах за бразильскую команду.

Педро Роша перешел в «Спартак» из «Гремиу» в августе 2017 года. Форвард забил 1 мяч и сделал 2 голевых передачи в 19 играх за красно-белых. Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роши в 2 миллиона евро.

Педро Роша
Футбол
ФК Ботафого
ФК Сан-Паулу
ФК Спартак (Москва)
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