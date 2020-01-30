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Роберт Мак: «У меня останутся только теплые воспоминания о времени, проведенном в «Зените»

15:00
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Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак попрощался с командой, сообщает официальный сайт клуба. Ранее стало известно, что он перешел в турецкий «Коньяспор».

— Желаю всего самого лучшего «Зениту» и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу, — сказал Мак. -Спасибо «Зениту» за все. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России. У меня останутся только тёплые воспоминания о времени, проведенном в «Зените».

28-летний словак — воспитанник «Слована» и академии «Манчестер Сити», он выступал за немецкий «Нюрнберг» и греческий ПАОК.

Мак — двукратный обладатель награды имени Петра Дубовского, присуждаемой лучшим молодым игрокам Словакии. В июле 2016 года полузащитник присоединился к «Зениту». Сезон-2017/18 провел на правах аренды в ПАОК.

В составе сине-бело-голубых футболист отыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач, а также стал чемпионом России.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-30-robert-mak-spasibo-zenitu-i-ego-bolelshchikam-za-vse-.htm

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