Ринат Билялетдинов: «Для Файзуллаева начинается самое сложное»
Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о 20-летнем полузащитнике ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеке Файзуллаеве.
— Кто у ЦСКА в матче с «Краснодаром» был лучшим?
— Отмечу Акинфеева, который несколько раз выручал. Мойзеса, наглухо закрывшего Кордобу. Да после такой победы самых добрых слов заслуживает вся команда! Какой гол забил Чалов! Здорово принял мяч от Файзуллаева, поймал на встречном движении Алонсо и пробил так, что никаких шансов Сафонову не оставил. Высший пилотаж!
— Юный узбек прибавляет на глазах?
— Да, талантливый мальчишка. Креативный, резкий, выносливый. Не атлет — но очень подвижный. Еще подкупает в нем умение найти зону для принятия мяча и вовремя отпасовать. Так и родилась голевая комбинация в матче с «Краснодаром». Правда, теперь для Файзуллаева начинается самое сложное.
— Что именно?
— Легко проскочить на свежачка. Но Файзуллаев должен понимать, что сейчас к нему уже тщательнее будут готовиться и плотнее опекать. Если сможет удержать этот уровень — вырастет в большого игрока.
Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. Хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за армейцев во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1