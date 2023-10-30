Ринат Билялетдинов: «Нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита»

Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.

— «Краснодар», несмотря на поражение в матче с ЦСКА, по-прежнему лидер РПЛ по набранным очкам. А по качеству игры?

— Тут первую премию я бы вообще никому не присуждал. Нет сегодня в России команды, которая по игре была бы сильнее всех. «Зенит» явно ослабил уход Малкома. «Краснодар» за 13 туров тоже не убедил. Для него главным экзаменом станет ближайший матч в Петербурге.

— Верите в чемпионство «Краснодара»?

— Пока нет. Впрочем, и в очередном чемпионстве «Зенита» полной уверенности нет.

— Вот как?

— Понимаете, когда пять лет подряд выигрываешь золотые медали, очень сложно сохранить мотивацию. Появляется самоуспокоенность, за которую соперник сразу наказывает. Как в недавнем матче с «Локомотивом». «Зенит» долго вел в счете, контролировал игру. Казалось, три очка в кармане. Но во втором тайме москвичи бросились отыгрываться, удачно вышел Глушенков. Все перевернулось, и «Локо» вырвал победу.

— Сейчас-то «Зенит» уже снова наверху.

— Ну, там и без Малкома мощный состав. Когда Клаудиньо и Вендел включают скорость, их трудно удержать. А как они из-под прессинга выходят? Хладнокровно, без нервов. Любо-дорого посмотреть. В эту бразильскую карусель отлично вписываются Сергеев и Мостовой, который, правда, многовато пропустил из-за травм. Кассьерра раззабивался. Но все равно не чувствуется в «Зените» былого запаса прочности. Проскакивает желание победить малой кровью. Отсюда и осечки.

Лидером чемпионата России-2023/24 после 13 туров является «Краснодар», набравший 28 очков. «Зенит» занимает второе место с 26 очками.

Команда из Санкт-Петербурга выигрывала РПЛ в пяти предыдущих сезонах.