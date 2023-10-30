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Сегодня, 19:00

Ринат Билялетдинов: «Нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита»

Александр Кружков
Обозреватель
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Фото ФК «Зенит»

Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.

— «Краснодар», несмотря на поражение в матче с ЦСКА, по-прежнему лидер РПЛ по набранным очкам. А по качеству игры?

— Тут первую премию я бы вообще никому не присуждал. Нет сегодня в России команды, которая по игре была бы сильнее всех. «Зенит» явно ослабил уход Малкома. «Краснодар» за 13 туров тоже не убедил. Для него главным экзаменом станет ближайший матч в Петербурге.

— Верите в чемпионство «Краснодара»?

— Пока нет. Впрочем, и в очередном чемпионстве «Зенита» полной уверенности нет.

— Вот как?

— Понимаете, когда пять лет подряд выигрываешь золотые медали, очень сложно сохранить мотивацию. Появляется самоуспокоенность, за которую соперник сразу наказывает. Как в недавнем матче с «Локомотивом». «Зенит» долго вел в счете, контролировал игру. Казалось, три очка в кармане. Но во втором тайме москвичи бросились отыгрываться, удачно вышел Глушенков. Все перевернулось, и «Локо» вырвал победу.

— Сейчас-то «Зенит» уже снова наверху.

— Ну, там и без Малкома мощный состав. Когда Клаудиньо и Вендел включают скорость, их трудно удержать. А как они из-под прессинга выходят? Хладнокровно, без нервов. Любо-дорого посмотреть. В эту бразильскую карусель отлично вписываются Сергеев и Мостовой, который, правда, многовато пропустил из-за травм. Кассьерра раззабивался. Но все равно не чувствуется в «Зените» былого запаса прочности. Проскакивает желание победить малой кровью. Отсюда и осечки.

Лидером чемпионата России-2023/24 после 13 туров является «Краснодар», набравший 28 очков. «Зенит» занимает второе место с 26 очками.

Команда из Санкт-Петербурга выигрывала РПЛ в пяти предыдущих сезонах.

Гильермо Абаскаль. Что делать с Абаскалем и почему нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита». Интервью Рината Билялетдинова

Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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