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Сегодня, 19:15

Ринат Билялетдинов: «ЦСКА — обескровленный? Громко сказано»

Александр Кружков
Обозреватель
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Иван Обляков и Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

— За счет чего обескровленный ЦСКА обыграл благополучный «Краснодар»?

— Ну, «обескровленный» — громко сказано. Понятно, из-за кадровых потерь у армейцев проблемы с глубиной состава, но основная-то обойма в порядке.

— Даже в центре обороны?

— А что? Мойзес давно там играет. Зделар — опытный универсал. По своему функционалу это классический опорный хавбек, но и в защите действует неплохо. Агапов мне вообще нравится, у него очень хорошие данные. Просто травмы замучили. Словом, все трое — квалифицированные футболисты. Не из любительской лиги в ЦСКА пришли.

— Что ответите тем, кто считает, будто армейцы в воскресенье отскочили?

— Не согласен! Конечно, «Краснодар» мог сравнять счет. Были моменты у Кордобы, Сперцяна, Кривцова, Оласа в штангу попал. Но и ЦСКА едва не забил второй. Так что результат закономерен. В этом огромная заслуга Владимира Федотова. Игра у команды выстроена, четко отработаны синхронные перемещения. Каждый футболист знает, что делать на поле. Все в тонусе, великолепно готовы физически.

ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в чемпионате России-2023/24. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком.

Гильермо Абаскаль. Что делать с Абаскалем и почему нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита». Интервью Рината Билялетдинова

Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Пименов считает, что результаты «Локомотива» сказываются на игре Пиняева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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