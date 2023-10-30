Ринат Билялетдинов: «ЦСКА — обескровленный? Громко сказано»

Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

— За счет чего обескровленный ЦСКА обыграл благополучный «Краснодар»?

— Ну, «обескровленный» — громко сказано. Понятно, из-за кадровых потерь у армейцев проблемы с глубиной состава, но основная-то обойма в порядке.

— Даже в центре обороны?

— А что? Мойзес давно там играет. Зделар — опытный универсал. По своему функционалу это классический опорный хавбек, но и в защите действует неплохо. Агапов мне вообще нравится, у него очень хорошие данные. Просто травмы замучили. Словом, все трое — квалифицированные футболисты. Не из любительской лиги в ЦСКА пришли.

— Что ответите тем, кто считает, будто армейцы в воскресенье отскочили?

— Не согласен! Конечно, «Краснодар» мог сравнять счет. Были моменты у Кордобы, Сперцяна, Кривцова, Оласа в штангу попал. Но и ЦСКА едва не забил второй. Так что результат закономерен. В этом огромная заслуга Владимира Федотова. Игра у команды выстроена, четко отработаны синхронные перемещения. Каждый футболист знает, что делать на поле. Все в тонусе, великолепно готовы физически.

ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в чемпионате России-2023/24. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком.