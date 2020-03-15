РФС опубликовал рекомендации FIFPRO по борьбе с коронавирусом

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте разместил рекомендации Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) по противодействию распространению коронавируса игрокам, клубам и лигам.

— Не пейте воду из одной и той же бутылки во время игры или тренировки. Всегда используйте индивидуальную бутылку воды и не меняйтесь другими предметами личного пользования с другими игроками;

— Избегайте употребления пищи в раздевалке;

— Храните свои личные вещи и одежду в сумке и не оставляйте их открытыми в раздевалках или в общих корзинах;

— Использованные бумажные носовые платки или другие расходные материалы, такие как пластыри, бинты и т. д. помещайте сразу же в запираемые контейнеры;

— Как можно чаще мойте руки. Мытье рук и дезинфекция необходимы для предотвращения инфекций. Мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд, а затем высушите их одноразовым полотенцем после тщательного ополаскивания; если мыло и вода недоступны, вы также можете использовать дезинфицирующее средство для рук на основе 60% спирта;

— При использовании обычных туалетов вы не должны касаться крана до и после мытья рук. Используйте одноразовые полотенца, чтобы открыть и закрыть кран;

— Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу или рту;

— Чихая или кашляя, закройте рот и нос носовым платком — предпочтительно одноразовым носовым платком — или рукой, но не ладонью;

— Игроки, которые проявляют явные симптомы респираторной инфекции и / или лихорадки до, во время или после тренировки, должны немедленно самоизолироваться от остальной команды, если это возможно, и сообщить об этом врачу клуба, который, если есть какие-либо признаки заболевания, предпримет дальнейшие шаги;

— Сообщите игрокам команды и должностным лицам клуба, если был какой-либо контакт, будь то лично или в семье, с лицами, которые вернулись из зон риска или карантина или были помещены в карантин или получили положительный результат теста, или если вы сами были в зоне риска.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 396 человек. Погибших — 5 833, выздоровевших — 73 968. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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