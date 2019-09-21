Рашид Рахимов: «Лучше бы «Крылья Советов» раньше забили «Ахмату»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1).

— Лучше бы раньше они нам забили, может быть, было бы не так обидно, — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Пропустили в очень простой ситуации. Мы говорили, что нам нужно быть внимательнее при фланговых атаках, тем более у них второй нападающий вышел. Мы не доигрываем некоторые эпизоды. Недоиграли и момент на последних секундах, когда получили гол, отсюда все эти эмоции, непонимание. Сейчас что-то рассказывать поздно.

В принципе, «Ахмат» сыграл неплохо и в обороне, плюс у нас самих были моменты для второго гола. К сожалению, не забили, от этого результат еще более неприятный.

Дальше нам будет будет ехать сначала в Хабаровск, потом в Сочи. Придется несколько раз менять физиологические процессы. Игра в Сочи в 19-30 по нашему времени, в Хабаровске — вообще в 2 утра по нашему времени. В Уфе играем в 11-30, я не совсем понимаю, по каким критериям ставится время.