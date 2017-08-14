Рамзан Кадыров: "Федотов с самого начала "посадил" "Ахмат" на "свисток"

Почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров назвал неудовлетворительной работу судейской бригады во главе с Игорем Федотовым в матче 6-го тура чемпионата России между грозненцами и "Зенитом" (0:4). По его словам, арбитр стал главным героем этой встречи.

- Футбольный матч между "Зенитом" и "Ахматом" получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады, - написал Кадыров на своей странице в Инстаграме. - К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча "посадил" команду гостей на "свисток", показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время, арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера "Зенита" Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади.

После матча Лунев признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма, или чего-то еще, чтобы принять верное решение. Матч "Зенит" - "Ахмат" показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале.

Непрофессионализм Федотова не ограничивается судейским произволом. Люди, города, болельщики долго и трепетно выстраивают взаимоотношения, дружеские связи. У Чечни очень теплые, дружеские отношения с руководством Санкт-Петербурга и жителями города. Знаю также, что в хороших отношениях два клуба и болельщики команд.

Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно "убивая" другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами. Думаю, что "Зенит" не нуждается в такой медвежьей услуге судей. В нашей стране давно назрела острая необходимость изменить в целом отношение к спорту, разработать реальную стратегию его развития.

Такие задачи ставятся Президентом России Владимиром Путиным. А организаторам и кураторам спорта нужно оставить друзей, приятелей и знакомых, а проявлять максимальную объективность в решении любых вопросов развития спорта. Нужно давать всем регионам шанс на достижение спортивных высот в честной борьбе.

Руководство страны уделяет спорту много внимания. Но из-за отсутствия долгосрочной стратегии, мы на мировых первенствах получаем где-то 30 процентов наград от своих возможностей. Спорт является слишком важным делом, чтобы позволять кому-то так безответственно относиться к нему.

Арбитр отработал на "единицу". Федотов отправил себя обратно в первый дивизион //

Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //

Андрей Лунев: "Меня надо было удалять" //

Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен" //

Оценка арбитра Федотова стремится к "нулю". Он не будет судить игры премьер-лиги