Рамзан Кадыров: "Федотов с самого начала "посадил" "Ахмат" на "свисток"

Почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров назвал неудовлетворительной работу судейской бригады во главе с Игорем Федотовым в матче 6-го тура чемпионата России между грозненцами и "Зенитом" (0:4). По его словам, арбитр стал главным героем этой встречи.
- Футбольный матч между "Зенитом" и "Ахматом" получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады, - написал Кадыров на своей странице в Инстаграме. - К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча "посадил" команду гостей на "свисток", показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время, арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера "Зенита" Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади.
После матча Лунев признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма, или чего-то еще, чтобы принять верное решение. Матч "Зенит" - "Ахмат" показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале.
Непрофессионализм Федотова не ограничивается судейским произволом. Люди, города, болельщики долго и трепетно выстраивают взаимоотношения, дружеские связи. У Чечни очень теплые, дружеские отношения с руководством Санкт-Петербурга и жителями города. Знаю также, что в хороших отношениях два клуба и болельщики команд.
Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно "убивая" другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами. Думаю, что "Зенит" не нуждается в такой медвежьей услуге судей. В нашей стране давно назрела острая необходимость изменить в целом отношение к спорту, разработать реальную стратегию его развития.
Такие задачи ставятся Президентом России Владимиром Путиным. А организаторам и кураторам спорта нужно оставить друзей, приятелей и знакомых, а проявлять максимальную объективность в решении любых вопросов развития спорта. Нужно давать всем регионам шанс на достижение спортивных высот в честной борьбе.
Руководство страны уделяет спорту много внимания. Но из-за отсутствия долгосрочной стратегии, мы на мировых первенствах получаем где-то 30 процентов наград от своих возможностей. Спорт является слишком важным делом, чтобы позволять кому-то так безответственно относиться к нему.
Арбитр отработал на "единицу". Федотов отправил себя обратно в первый дивизион //
Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Андрей Лунев: "Меня надо было удалять" //
Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен" //
Оценка арбитра Федотова стремится к "нулю". Он не будет судить игры премьер-лиги
Футбольный матч между "Зенитом" и "Ахматом" получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча "посадил" команду гостей на "свисток", показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время, арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера "Зенита" Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади. После матча Лунев признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма, или чего-то еще, чтобы принять верное решение. Матч "Зенит" - "Ахмат" показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале. Непрофессионализм Федотова не ограничивается судейским произволом. Люди, города, болельщики долго и трепетно выстраивают взаимоотношения, дружеские связи. У Чечни очень теплые, дружеские отношения с руководством Санкт-Петербурга и жителями города. Знаю также, что в хороших отношениях два клуба и болельщики команд. Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно "убивая" другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами. Думаю, что "Зенит" не нуждается в такой медвежьей услуге судей. В нашей стране давно назрела острая необходимость изменить в целом отношение к спорту, разработать реальную стратегию его развития. Такие задачи ставятся Президентом РФ Владимиром Путиным. А организаторам и кураторам спорта нужно оставить друзей, приятелей и знакомых, а проявлять максимальную объективность в решении любых вопросов развития спорта. Нужно давать всем регионам шанс на достижение спортивных высот в честной борьбе. Руководство страны уделяет спорту много внимания. Но из-за отсутствия долгосрочной стратегии, мы на мировых первенствах получаем где-то 30% наград от своих возможностей. Спорт является слишком важным делом, чтобы позволять кому-то так безответственно относиться к нему. #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат #Зенит
Гумунгус
зачем эта статья?
09:26
Doktor Todd
Нужны видеоповторы обязательно.Будет меньше претензий к судьям за якобы предвзятое отношение. Судьи т оже люди и не все, к сожалению, видят со своих позиций.
07:42
radomir_71
Как он умело вплел в свой коммент и Путина и судью и даже "очень теплые и дружеские отношения" народов Питера и Чечни! Питерские, вы в курсе об этих отношениях?)
06:07
forform
okini, даже не пытайся объяснять. у них только Спартаку никто не подсуживает. Остальные же сильные клубы - либо всех купили, либо доги гоняют, либо судьи судят неправильно. там такие шоры на глазах, что что-то объективное говорить бессмысленно.
03:59
вперёд Спартак!
Судья продажная! )))))))
01:46
Adro
у Чечни нет отношений с жителями Питера...возможно только с руководством :)
01:36
Adro
еще один футбольный эксперт :))
01:32
bor_bor
Ну, попал Федотов. Кирдык.
01:11
igogohruhru
Короче надо просто присудить тех поражение 0:3 зениту и все дела!
00:55
pushgun
То, что на 11 минуте не дали 100% пенальти в ворота Ахмата (см. фото в СЭ), а на 25 мин. не удалили Ахматовца за фол последней надежды (если бы этого фола не было то, Кокорин выходил бы 1 на 1 причем точно по центру штрафной), а только желтую показали это ничего страшного. Все равно арбитр виноват, что Ахмат 4:0 проиграл. Чеченские футбольные специалисты взгляните правде в глаза, если бы не арбитр было бы 6:0.
00:40
okini
@ вы некорректно приводите примеры. Матч с Ростовым: - удаление Лацкана по делу? да - 2 грубых нарушения правил. - пенальти на Кокорине? да - Север Навес его завалил - второй гол Ростову - забит защитником себе без чьей либо помощи - гол Джорджевич чистый. Посмотрите нарезку Матча. больше событий в не было. Матч с Уралом: - все три удаления свердловских по делу - вы это сами понимаете. Законная претензия к судье - надо было удалять Дзюба за стычку с Емельяновым. Но во время драк голы не забивают. Матч с Ахматом вы вообще видели? Первая желтая Уциеву за разговор, вторая за грубость - какие вопросы? к тому что якобы капитан имеет право разговаривать с судьей и потому якобы неприкасаем при спорах? этого нет в правилах. нет никакого преимущества капитана и никаких преференций правила ему не дают. Теперь по эпизодам. - Где пенальти после сноса Дриусси на 11-минуте? кому помог судья? молчание и ваше, и Кадырова - все голы Зенита чистые - без единого намека на нарушение правил - игра рукой Лунева - да, нарушение (правда при счете 0-2 и еще нет гарантии, что хоть что-то могло поменяться. всего лишь уравнялись составы, а при удаленном Лунев вышел бы другой вратарь - у Зенита еще были замены. - толчок Швеца при дальнем ударе - да, было, но он что бил на гол в пустые ворота? да, нарушение правил и что? Главное: что мешали гродненским в первом тайме реализовать 3 выхода 3 в 2, 2 выхода 2 в 1 и выход один на один Жабы? судья толи? вы предвзяты
00:20
Alex3114
Ну, какие прогнозы, с какого тура самая богатая командочка начнет опять ныть про то, что судьи ее душат? :)
00:11
Новоуепинни
Беги судейко беги. Твоя дом труба шатали
23:56 14 августа
foreverCSKAforever
А еще были матчи с Арсеналом и Анжи в прошлом году в Питере. Туляков наказали левой пенкой и голом из "вне игры", в матче с махачкалинцами судья зажал вторую желтую для Хернани за откровенный срыв атаки в центре поля, после чего Шампусик Монакский счет сравнял. Ну и дерби со спартачами, когда пенальти назначались только в одни ворота. И к удивлению Орлова реализовывались.
23:53 14 августа
Thomas_Boy_
Рамзан Ахматович все правильно говорит.
23:50 14 августа
oleg_Spb
Вопреки:" унижая еще до начала матчей, региональные, без крыш в Москве и Питере, команды ???"........." Зенит сыграл с Уралом вничью, к примеру, так о каком унижении региональных команд вы толкуете?
23:38 14 августа
bep77
Цензура жжот!
23:34 14 августа
всё прошло
"Вопреки ... Ведь в Питере судят всех одинаково отвратительно - вспомните как убивали "Ростов" в прошлом чемпионате, когда проигрываемый матч в первом тайме с 0-2, арбитр перевернул на 3-2 и заметьте, на глазах у МУТКО, который после игры, вместо люлей арбитру и его начальству, назвал матч великолепным. Потом был подобный скандал с "Уралом" и все списали опять на не компетентность свистуна, который так же как и с "Ростовом", сделал результат "Зениту". Уже совсем свежий матч газпромовских с "Рубином" и арбитр, придумавший офсайд у Азмуна в голевой атаке, вновь дарит питерским 3 очка, когда те должны были получать баранку. И вот новый спектакль с "Ахматом" (хоть и в Грозном соперников приезжих арбитры не жалуют), который убедил нас в том, что арбитры в Питере по другому просто "не могут" работать... вопрос лишь в том, за сколько и до каких пор это будет продолжаться ??? А господин МУТКО убеждает нас, что чемпионат у нас ну очень честный... Может быть он имеет ввиду то, что столичным командам (Зенит, ЦСКА, Спартак и теперь Локомотив) НИКТО не мешает своей принципиальностью арбитража, с оговоренной в кабинетах очередностью, занимать пьедестал, унижая еще до начала матчей, региональные, без крыш в Москве и Питере, команды ???"............... Знаток! Напиши Будогосскому! В судейском корпусе профессионалы нужны как никогда!
23:31 14 августа
Тихая ночь
Дорогой Рамзан , как насчет введения видеоповторов ? Я за ! теперь и вы ..., решите вопрос с теми кто против, и будет нам счастье... и вопросов не останется...
23:11 14 августа
old grumbler
Вопреки......................... во всем мире богатые клубы сильнее других и только у тебя в голове наоборот мне жаль тебя....
23:06 14 августа
old grumbler
Вопреки................... а еще Газпром помог Манчестеру обыграть Баварию!!!!!
23:05 14 августа
Вопреки
Ну мог бы и не смягчать краски... Ведь в Питере судят всех одинаково отвратительно - вспомните как убивали "Ростов" в прошлом чемпионате, когда проигрываемый матч в первом тайме с 0-2, арбитр перевернул на 3-2 и заметьте, на глазах у МУТКО, который после игры, вместо люлей арбитру и его начальству, назвал матч великолепным. Потом был подобный скандал с "Уралом" и все списали опять на не компетентность свистуна, который так же как и с "Ростовом", сделал результат "Зениту". Уже совсем свежий матч газпромовских с "Рубином" и арбитр, придумавший офсайд у Азмуна в голевой атаке, вновь дарит питерским 3 очка, когда те должны были получать баранку. И вот новый спектакль с "Ахматом" (хоть и в Грозном соперников приезжих арбитры не жалуют), который убедил нас в том, что арбитры в Питере по другому просто "не могут" работать... вопрос лишь в том, за сколько и до каких пор это будет продолжаться ??? А господин МУТКО убеждает нас, что чемпионат у нас ну очень честный... Может быть он имеет ввиду то, что столичным командам (Зенит, ЦСКА, Спартак и теперь Локомотив) НИКТО не мешает своей принципиальностью арбитража, с оговоренной в кабинетах очередностью, занимать пьедестал, унижая еще до начала матчей, региональные, без крыш в Москве и Питере, команды ???
23:04 14 августа
Werdy
Гарик, да какой это админресурс? :) Это ПиАр чистый, мол команда красавцы, все дело в судье. Но мы-то видели, после 2:3 от Уфы "мертвые" Ахмат. А судья просто никакой, столько ошибок, что смешно смотреть было. :) Один момент с неназначенным угловым в Ахмат, чего стоил, когда вратарь мяч отбил. :)
23:00 14 августа
всё прошло
"ISTORIK1969 ....Первые минуты Ахмат владел инициативой угрожал, питерцы запаниковали, и тут их посадили на свисток...... Так кто кого куда посадил?
22:53 14 августа
всё прошло
"ISTORIK1969 UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) Вы это Кадырову скажите в глаза. А то по клаве стучать всякий может. А по матчу, странно повел себя арбитр. Первые минуты Ахмат владел инициативой угрожал, питерцы запаниковали, и тут их посадили на свисток. Точно было сказано. В общем смотреть всю эту комедию не было сил." ----- Про инициативу и панику, по-подробней, пожалуйста. А то показалось, что паника была у Терека!
22:48 14 августа
Гарик "внук Наташи" Попов
Вот это и называется админресурс.Не?
22:46 14 августа
SP2
Да, так грубо как Ахмат против Зенита даже Шахтер... тьфу ты, не... Спартак Москва ))) не играл.
22:43 14 августа
L Osokin
рейтузо жмут, имхо.
22:40 14 августа
всё прошло
"....Непрофессионализм Федотова не ограничивается судейским произволом. Люди, города, болельщики долго и трепетно выстраивают взаимоотношения, дружеские связи. У Чечни очень теплые, дружеские отношения с руководством Санкт-Петербурга и жителями города. Знаю также, что в хороших отношениях два клуба и болельщики команд...."------- Аж с 90-х: тепло, тепло.
22:38 14 августа
206
Приехал бы Рамзан на стадион и вместе с фанатеющим по "Ахмату" Полтавченко гнали бы команду вперёд, как в Грозном.
22:37 14 августа