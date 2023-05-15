В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Дзюбе

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов отреагировал на слухи об интересе казанцев к форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.

Ранее об этом сообщал matchtv.ru.

«Нет, мы не заинтересованы в подписании Артема Дзюбы», — приводит слова Айбатова РИА Новости «Спорт».

34-летний форвард в зимнее трансферное окно подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Дзюба провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.