Радимов назвал триллером первый отрезок сезона в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отметил, что первая часть сезона в РПЛ получилась невероятно захватывающей.

«Вообще, весь этот отрезок чемпионата напоминает американские горки. Такой триллер интересный. Вот мы дома с женой сидим, ищем, какой бы триллер посмотреть. Уже все пересмотрели, хочется что-нибудь прям вот такое, знаете, крутое. И никак найти не можем. Я говорю: может быть, чемпионат России, движение по турам глянем?» — цитирует Радимова «РБ Спорт».

По ходу первого отрезка сезона лидер чемпионата сменялся трижды — в турнире лидировали «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». После 18 туров на первом месте в РПЛ располагаются «быки» (39 баллов), на втором — клуб из Санкт-Петербурга (39), на третьем — «Спартак» (37).