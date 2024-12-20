Глушенков вышел на прогулку на отдыхе в одежде своей девушки

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков появился на прогулке во время отдыха на Мальдивах в одежде своей девушки.

25-летний футболист проиграл желание в карточную игру UNO и был вынужден выйти на прогулку в женских вещах — он надел на себя лонгслив в обтяжку и штаны в дырочку. Соответствующим видео в своем Telegram-канале поделилась девушка Глушенкова Анна Нечаева.

Вместе с Глушенковым на Мальдивах свой отпуск также проводит его одноклубник Юрий Горшков.