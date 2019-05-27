Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Президент РПЛ прокомментировал возможное расширение РПЛ, начиная с сезона-2020/21.

– Такое есть поручение – расширение лиги, – сказал Прядкин на пресс-конференции. Безусловно мы это поручение отработаем. Для меня нет ничего нового в отношении того, что у нас безусловно есть арены, и есть клубы, соответствующие требованиям премьер-лиги. Самое главное – экономика. То, что нашей стране нужно увеличить лигу, бесспорно, может быть, даже до 20 команд. Но все это должно быть постепенно. Проблема с финансированием. Лигу расширять наго. Федун, например, согласен на 18 и 20, но сейчас готовы 16. То, что мы играем мало, это однозначно. Очень мало! Во всех лигах играют через два на третий, и никто никогда не ноет. Для этого и существует эта игра.

Автоматом нужно смотреть не только на нас, но и на ФНЛ, на ПФЛ. Безусловно, это необходимо делать. В общем, поручение дано, рабочая группа создана. Мы свои предложения долложим исполкому. Сначала рассмотрим это на общем собрании лиги. Далее это будет коллегиальное решение лиги, и оно будет отправлено в РФС. Безусловно, это решение нужно объявить перед началом следующего сезона, чтобы все клубы знали, как это все будет выглядеть. Мы должны объявить все заранее.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС. (Александр Рогулев)