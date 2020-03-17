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Прядкин единогласно выбран президентом РПЛ

12:40
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Сегодня, 17 марта, состоялось заседание Общего собрания клубов чемпионата России, на котором Сергей Прядкин единогласно был выбран президентом премьер-лиги на новый пятилетний срок.

Как сообщает официальный сайт лиги, голосование прошло в полном соответствии с уставом в присутствии представителей Избиркома РФС.

Прядкин отчитался о результатах работы за предыдущий период и представил ключевые направления развития лиги на ближайшие 5 лет.

Основные положения новой стратегии будут включать в себя:
- дальнейшее развитие и совершенствование соревновательного и медийного продуктов лиги;
- маркетинговые инициативы, нацеленные на привлечение и цифровизацию аудитории;
- рост доходов от реализации коммерческих и медиа прав с учетом современных трендов;
- оптимизацию системы корпоративного управления и организационной структуры.

Также во время заседания было принято решение об остановке чемпионата России до 10 апреля из-за коронавируса.

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