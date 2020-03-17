Прядкин единогласно выбран президентом РПЛ
Сегодня, 17 марта, состоялось заседание Общего собрания клубов чемпионата России, на котором Сергей Прядкин единогласно был выбран президентом премьер-лиги на новый пятилетний срок.
Как сообщает официальный сайт лиги, голосование прошло в полном соответствии с уставом в присутствии представителей Избиркома РФС.
Прядкин отчитался о результатах работы за предыдущий период и представил ключевые направления развития лиги на ближайшие 5 лет.
Основные положения новой стратегии будут включать в себя:
- дальнейшее развитие и совершенствование соревновательного и медийного продуктов лиги;
- маркетинговые инициативы, нацеленные на привлечение и цифровизацию аудитории;
- рост доходов от реализации коммерческих и медиа прав с учетом современных трендов;
- оптимизацию системы корпоративного управления и организационной структуры.
Также во время заседания было принято решение об остановке чемпионата России до 10 апреля из-за коронавируса.