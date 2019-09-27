Прокурор считает, что твит про «обезьяну» унизил Адриану

Прокурор Диана Тарасова заявила, что публикации в Twitter болельщика ЦСКА и журналиста Андрея Малосолова унизили достоинство бывшего футболиста «Спартака» Луиза Адриану.

— Мы не поддерживаем ходатайство со стороны защиты, — цитируют «РИА «Новости» Тарасову. — Проверка была проведена по обращению директора клуба, а на тот момент футболист Адриану являлся футболистом «Спартака». Было установлено, что в представленной распечатке заявления журналиста в Twitter находится унижение игрока «Спартака» Луиза Адриану по расовому признаку, сравнение с животным, как не равным по отношению к другим людям. Считаем, что вина обвиняемого доказана полностью.

Журналист во во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии после стычки Адриану с футболистами армейцев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором назвал выступавшего тогда за «красно-белых» футболиста «обезьяной».