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Послание Дриусси болельщикам «Ривер Плейт»: «Мы еще увидимся»

17:07
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси 12 февраля опубликовал в stories Instagram сообщение, которое, видимо, адресовано болельщикам «Ривер Плейт» — его бывшего клуба. Оно содержит изображение курицы — так называют фанатов «Ривера».

«Все происходит по какой-то причине. Мы еще увидимся», — написал аргентинец.

10 февраля журналист TNT Sports Николас Дистасио сообщил, что «Ривер» согласовал аренду футболиста.

24-летний Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за 15 миллионов евро. В этом сезоне Тинькофф РПЛ он провел 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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