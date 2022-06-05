Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:04

Ветеран ЦСКА — о Крыховяке: «А нужен ли он сейчас «Краснодару»?»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

«Как скажется приезд Крыховяка на команде? «Краснодар» же в последнее время играл своими силами, своими ребятами. Эти иностранцы только испортили футбол. У нас был другой футбол, это был настоящий fair play, а сейчас они дерутся, бьются всеми правдами и неправдами. Что касается Гжегожа, черт его знает, трудно сказать. А нужен ли он сейчас команде? Впишется ли он сейчас в эту новую команду? Посмотрим, время покажет», — сказал Пономарев «СЭ».

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

Гжегож Крыховяк. Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар»

Гжегож Крыховяк
РПЛ
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
Изучал IT, имеет два высших образования, а его отец пережил 10 покушений. Кто такой боец Мовсар Евлоев, который разносит UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент: «Думаю, Щетинин отправится с «Ростовом» на первый сбор команды»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости