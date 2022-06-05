Ветеран ЦСКА — о Крыховяке: «А нужен ли он сейчас «Краснодару»?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

«Как скажется приезд Крыховяка на команде? «Краснодар» же в последнее время играл своими силами, своими ребятами. Эти иностранцы только испортили футбол. У нас был другой футбол, это был настоящий fair play, а сейчас они дерутся, бьются всеми правдами и неправдами. Что касается Гжегожа, черт его знает, трудно сказать. А нужен ли он сейчас команде? Впишется ли он сейчас в эту новую команду? Посмотрим, время покажет», — сказал Пономарев «СЭ».

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.