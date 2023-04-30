Миронов: «Лоськов и Сычев — легенды российского футбола, Денисов был моим кумиром»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал о кумирах детства.

«Когда был молодой, был кумир — очень нравился Модрич. Но сейчас я так не скажу. Сейчас завишу больше от себя. Конечно, смотрю топовые матчи в Лиге чемпионов, но с точки зрения развития лучше пересмотрю свою игру, выделю неверные решения и исправлю свои ошибки. Лоськов и Сычев — легенды российского футбола, которых я сам выводил за руку на поле. Из тех, кого я сам застал, 100 процентов выделю Ману Фернандеша, это топ-уровень. Игорь Денисов был моим кумиром, я смотрел его матчи, мне нравилось, как он действует. Дима Тарасов и, понятно, Антон и Леша Миранчуки, Дима Баринов», — приводит «РБ Спорт» слова Миронова.

Футболист играл в системе «Локомотива» с пяти лет. В 2018 году он дебютировал на взрослом уровне за «Казанку», но за основу железнодорожников так и не сыграл. В августе 2020 года ушел на два года в аренду в «Оренбург», а летом 2022 года перешел в «Ростов».