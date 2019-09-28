По итогам трех матчей 11-го тура в чемпионате России-2019/20 в очередной раз установилось троевластие. «Локомотив» обыграл дома «Зенит» и вместе с разгромившим на своем поле «Динамо» «Ростовом» догнал его в турнирной таблице.

При равенстве очков места в турнирной таблице распределяются по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в личных встречах. Благодаря гостевой победе над «Локомотивом», на первой позиции расположился «Ростов», еще не встречавшийся в текущем сезоне с «Зенитом». «Локо» уступает дончанам по разности мячей, а «Зенит» является аутсайдером тройки с единственным поражением.

Матчи лидером между собой

И В Н П М О 1. Ростов 1 1 0 0 2-1 3 2. Локомотив 2 1 0 1 2-2 3 3. Зенит 1 0 0 1 0-1 0

Любопытно, что новый лидер чемпионата уступает конкурентам по суммарной разности забитых и пропущенных — всего «+6» против «+8» у «Локо» и «+13» у «Ростова».

Положение лидеров чемпионата по итогам 28 сентября

И В Н П М О 1. Ростов 11 7 2 2 20-14 23 2. Локомотив 11 7 2 2 18-10 23 3. Зенит 11 7 2 2 18-5 23

В случае воскресной победы в Екатеринбурге ЦСКА возглавит турнирную таблицу. Если же армейцы сыграют вничью с «Уралом», то в премьер-лиге образуется четверка лидеров, во главе которой останется «Ростов», забивший «Локомотиву» на гол больше, чем армейцы.

Расположение лидеров, если ЦСКА сыграет вничью, а «Краснодар» не победит

И В Н П М О 1. Ростов 1 1 0 0 2-1 3 2. ЦСКА 1 1 0 0 1-0 3 3. Локомотив 3 1 0 2 2-3 3 4. Зенит 1 0 0 1 0-1 0

Теоретически по итогам воскресенья во второй раз в сезоне может образоваться группа из пяти лидеров. Это произойдет в случае ничьей ЦСКА в Екатеринбурге и победы «Краснодара» над «Арсеналом». Тогда на вершину таблицы заберется ЦСКА, обыгравший двух конкурентов. В тройке также окажутся «Локомотив» и «Ростов».

Расположение лидеров, если ЦСКА сыграет вничью, а «Краснодар» победит

И В Н П М О 1. ЦСКА 2 2 0 0 4-2 6 2. Локомотив 4 1 1 2 3-4 4 3. Ростов 1 1 0 0 2-1 3 4. Краснодар 3 0 2 1 4-5 2 5. Зенит 2 0 1 1 1-2 1

Наконец, в случае неудачи ЦСКА и победы «Краснодара» образуется четверка, которую возглавит встретившийся со всеми конкурентами «Локомотив». Любопытно, что действующий чемпион и недавний лидер «Зенит» останется в тройке только в одном случае: если ЦСКА уступит «Уралу», а «Краснодар» не справится с «Арсеналом». (Кирилл Бурдаков)

Расположение лидеров, если ЦСКА проиграет, а «Краснодар» победит

И В Н П М О 1. Локомотив 3 1 1 1 3-3 4 2. Ростов 1 1 0 0 2-1 3 3. Краснодар 2 0 2 0 2-2 2 4. Зенит 2 0 1 1 1-2 1

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