Пивоваров высказался о возможном изменении формата чемпионата России

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном изменении формата чемпионата России.

«Процесс только начат — мы обсуждаем возможное усовершенствование формата. Было высказано несколько идей и общее собрание решило запустить процесс изучения этих идей. Речь скорее идет о том, что мы наблюдаем снижение ТВ-рейтингов, и о том, что нам необходимо предпринять шаги для улучшения показателей. Сомневаюсь о следующем сезоне. Мы только запустили процесс, сейчас нет конкретики», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

26 апреля стало известно о том, что Общее собрание РПЛ на заседании 26 апреля приняло решение создать рабочую группу по обсуждению структуры Мир РПЛ, Кубка России и Суперкубка страны. Группу возглавил Пивоваров.