12 августа, 17:48

Пименов покинет «Крылья Советов» 15 августа

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Руслан Пименов.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов покинет свой пост 15 августа. Планировалось, что Пименов уйдет из клуба вместе с бывшим гендиректором «Крыльев» Робертом Тер-Абрамяном, однако функционер задержался, чтобы передать дела новому руководству.

21 июля «Крылья Советов» объявили об уходе с поста генерального директора клуба Тер-Абрамяна и о назначении на эту должность Тархана Джабраилова.

Пименов был назначен на должность заместителя гендиректора самарцев 18 февраля.

Руслан Пименов
ФК Крылья Советов (Самара)
  • fedland

    теперь экспертом на матч

    13.08.2025

  • Geyyt444

    !Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Почта - stav4ik@list.ru (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды 100% Матч на проверку

    12.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Кто такой Тархан, чем он занимается???

    12.08.2025

  • andreichf

    т.е. Семак, Карпин тебя не смущают ?

    12.08.2025

  • traveller09

    На Аляску лыжи навострил? :thinking:

    12.08.2025

  • andreichf

    Ну и рожу он себе отъел в Крыльях.

    12.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Там русские-то в Крыльях остались, или все как на набережной в Сочи теперь и Краснодаре?:joy::joy::joy: Арарат-Самара?

    12.08.2025

  • bvp

    Карьера пельмешка оборвалась на взлете.

    12.08.2025

  • Андрей Иванов

    не знал что Ди Каприо - зам.директора крыльев

    12.08.2025

  • Dimario

    не, Кирпич - это из другой оперы герой. :grin:

    12.08.2025

  • dinela

    Чудаку на голову кирпич прилетел-тоже потом всё время улыбался!

    12.08.2025

  • sdf_1

    Игроков по описи передавал

    12.08.2025

  • Dimario

    Жаль... Пименов - такой весёлый чувак, вечно улыбается :-( Видел его в Ашане в Мск, он там продукты выбирал - и всё равно улыбался. Хотя камеры Мач ТВ рядом не было.. ?

    12.08.2025

  • dinela

    Правильно!Сначала ПТУ надо закончить,а потом можно и в директора!

    12.08.2025

  • Александр Коваль

    Всё правильно, 15го зарплата. Получил и ушёл

    12.08.2025

    • Источник: «Флуминенсе» вступил в борьбу за защитника «Локомотива» Фассона

    Кахигао опроверг слухи об уходе из «Спартака»
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
