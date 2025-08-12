Пименов покинет «Крылья Советов» 15 августа

Как стало известно «СЭ», заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов покинет свой пост 15 августа. Планировалось, что Пименов уйдет из клуба вместе с бывшим гендиректором «Крыльев» Робертом Тер-Абрамяном, однако функционер задержался, чтобы передать дела новому руководству.

21 июля «Крылья Советов» объявили об уходе с поста генерального директора клуба Тер-Абрамяна и о назначении на эту должность Тархана Джабраилова.

Пименов был назначен на должность заместителя гендиректора самарцев 18 февраля.