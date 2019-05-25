17:59 | Футбол — РПЛ

Первый матч "Динамо" на обновленном стадионе пройдет при аншлаге

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Матч открытия реконструированного стадиона "Динамо", в котором бело-голубые сыграют с "Арсеналом" в рамках 30-го тура премьер-лиги, пройдет при аншлаге. Вместимость арены составляет 25 716 человек.

- Все билеты проданы. Мы ожидаем аншлаг, - приводит ТАСС слова главы пресс-службы "Динамо" Ильи Кузенкина.

Напомним, "Динамо" должно было провести первый матч на обновленной арене 10 марта против "Спартака". Однако из-за плохого состояния газона встреча прошла на "Арене Химки" и закончилась минимальным поражением бело-голубых (0:1).

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. "Арсенал" с 45 баллами располагается на 6-й строчке.

Динамо - Арсенал Т

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