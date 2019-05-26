Перейра гордится тем, что является частью истории "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра​ поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина"​.

Для 29-летнего уругвайца эта встреча станет последней в состава "быков". Перейра не стал продлевать контракт и покинет клуб по окончании сезона.

– Этот матч вызывает у меня сильные чувства и эмоции, поскольку это будет мой заключительный матч с командой, и я очень горжусь тем, что являюсь частью истории клуба! – цитирует Перейру пресс-служба краснодарцев.

Маурисио Перейра выступал за "Краснодар" с 2013 года. На счету хавбека 200 матчей за "быков", 29 голов и 33 результативные передачи.

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