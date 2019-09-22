Парфенов объяснил, почему пенальти «Урала» в Туле бил Эль-Кабир, а не Бикфалви

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после гостевого матча 10-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» рассказал, как Отман Эль-Кабир и Эрик Бикфалви определили исполнителя 11-метрового удара при равном счете во втором тайме. При этом он сравнил тульскую команду с той, которая играла в прошлом сезоне — с Зелимханом Бакаевым, Резиуаном Мирзовым и Лукой Джорджевичем в составе.

— В принципе плюс-минус то же направление, те же требования, — сказал Парфенов на вопрос о том, как изменилась игра «Арсенала» в этом сезоне. — Тренерский штаб тот же остался, центральная ось не поменялась. От этой структуры в центральной зоне многое зависело в игре. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у тех, по-моему, тоже не все сразу получалось. А тренерский штаб остался — и направление с требованиями сохранились.

— Такой удар Эль-Кабира с пенальти стал для вас неожиданным? Почему именно он бил 11-метровый?

— То, что вверх послал, да, неожиданно. (Улыбается.) Если посмотрите статистику, то и он бьет, и Эрик (Бикфалви). Учитывая, что Эрик не играл и сегодня вышел на замену (на 70-й минуте), ребята разбирались между собой — и Эль-Кабир бил пенальти. (Артем Агапов)