«Ощущается как -10». «Локомотив» прибыл на стадион для матча с «Уфой»

«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал видео прибытия команды на стадион для участия в матче 15-го тура с «Уфой».

— На стадионе! Температура воздуха ощущается как -10, — подписал клуб видеоролик.

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