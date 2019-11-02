«Ощущается как -10». «Локомотив» прибыл на стадион для матча с «Уфой»
13:38
«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал видео прибытия команды на стадион для участия в матче 15-го тура с «Уфой».
— На стадионе! Температура воздуха ощущается как -10, — подписал клуб видеоролик.
На стадионе! «Температура воздуха ощущается как -10»... #УфаЛоко pic.twitter.com/QqEhq6d2eO— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 2, 2019
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