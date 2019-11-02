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«Ощущается как -10». «Локомотив» прибыл на стадион для матча с «Уфой»

13:38
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«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал видео прибытия команды на стадион для участия в матче 15-го тура с «Уфой».

— На стадионе! Температура воздуха ощущается как -10, — подписал клуб видеоролик.

Уфа — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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