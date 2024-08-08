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Сербский дзюдоист разнес судей на Олимпиаде. Но его преследуют за правосланый жест

Сербского дзюдоиста могут наказать за религиозный жест на Олимпиаде-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Неманья Майдов.
Фото Reuters
Неманья Майдов со скандалом закончил выступления на Олимпиаде-2024.

Серб Неманья Майдов считался одним из фаворитов мужского турнира дзюдоистов в весе до 90 кг. На чемпионате мира, состоявшемся незадолго до старта Игр, он взял серебро, однако в Париже вылетел уже после первой схватки. При этом Майдов не принял поражения и обвинил в результате арбитров.

Сербу противостоял грек Теодорас Целидис, схватка с которым продлилась всего около двух минут. Судья из Румынии быстро показала Неманье три желтые карточки, которые означают досрочное поражение: первые два предупреждения дзюдоист получил за пассивность, третье — за разрыв захвата. Майдов не согласился с таким решением и не поклонился сопернику после схватки, разрыдавшись от обиды прямо на татами.

 
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После боя серб опубликовал несколько гневных сообщений в адрес судей и организаторов Олимпиады. «Сатанинский мусор, — написал Майдов в соцсетях. — Их семя отравлено... Дисквалифицировать меня через две минуты и не дать вообще возможности что-либо показать... Эти ваши ценности, спорт и Олимпийские игры — обычный мусор. Вот и все. Каждая слеза вернется к тебе, дерьмо-сатанистка. Это единственный способ остановить меня, ублюдки.

Дзюдо — потерянный вид спорта. Стопроцентный судейский контроль исхода поединка... Продаются те, кто хочет наклониться и поклониться им. Этого вы от меня никогда не получите. Мне такая медаль не нужна, несчастный мусор. Четыре года нас давят, 15 дисквалификаций, но ты молчишь, потому что не хочешь пропустить Олимпиаду, а когда приезжаешь — снова классика: отправляют домой еще до того, как ты разогреешься».

Подобные высказывания вполне могли грозить санкциями, которые действительно наступили. Спустя несколько дней после завершения выступления на Играх Неманье пришло электронное письмо от Международной федерации дзюдо с официальным предупреждением.

Неманья Майдов (в синей форме).
Фото Reuters

Организация не отреагировала на заявления Майдова в соцсетях, зато упрекнула в демонстрации религиозного жеста и отказе пожать руку оппоненту. Под религиозным жестом федерация, видимо, имеет в виду то, что Неманья перекрестился перед выходом на татами. Спортсмен поделился содержанием письма в соцсетях.

«Продемонстрировав явный религиозный жест при выходе на татами и отказавшись поклониться сопернику в конце соревнования, вы совершили потенциальное нарушение этического кодекса Международной федерации дзюдо от 27 февраля 2023 года, статья 3», — говорится в послании.

Также дзюдоиста уведомили о начале дисциплинарных разбирательств.

Олимпиада
Дзюдо
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