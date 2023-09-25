Алиев сравнил зарплаты в киевском «Динамо» и «Локомотиве»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, что во время выступлений в РПЛ и чемпионате Украины он получал одинаковую зарплату.

«Везде одинаково [получал] — в «Локомотиве», «Динамо» (Киев) и «Анжи». В «Локомотиве» чуть побольше, потому что были бонусы за игры. В «Динамо» у меня была конкретная зарплата. Если бы мы с «Анжи» не вылетели, то у меня была бы в два раза больше зарплата. 100 тысяч евро я получал. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с «Валенсией» была премия 45 тысяч долларов», — сказал Алиев в видео на YouTube-канале Ксении Больбот.

Алиев в 2010 году выступал за «Локомотив», в составе которого провел 27 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Сезон-2014/15 он провел в «Анжи». За махачкалинский клуб он также принял участие в 27 играх, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

Также во время карьеры футболиста Алиев играл за «Днепр», «Рух», «Тараз», киевское «Динамо», вместе с которым стал двукратным чемпионом Украины (2006/07, 2008/09), обладателем Кубка Украины (2007) и трехкратным обладателем Суперкубка страны (2007, 2009, 2011), и другие команды. В январе 2021 года он завершил карьеру игрока.