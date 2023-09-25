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Сегодня, 10:37

Алиев сравнил зарплаты в киевском «Динамо» и «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, что во время выступлений в РПЛ и чемпионате Украины он получал одинаковую зарплату.

«Везде одинаково [получал] — в «Локомотиве», «Динамо» (Киев) и «Анжи». В «Локомотиве» чуть побольше, потому что были бонусы за игры. В «Динамо» у меня была конкретная зарплата. Если бы мы с «Анжи» не вылетели, то у меня была бы в два раза больше зарплата. 100 тысяч евро я получал. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с «Валенсией» была премия 45 тысяч долларов», — сказал Алиев в видео на YouTube-канале Ксении Больбот.

Алиев в 2010 году выступал за «Локомотив», в составе которого провел 27 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Сезон-2014/15 он провел в «Анжи». За махачкалинский клуб он также принял участие в 27 играх, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

Также во время карьеры футболиста Алиев играл за «Днепр», «Рух», «Тараз», киевское «Динамо», вместе с которым стал двукратным чемпионом Украины (2006/07, 2008/09), обладателем Кубка Украины (2007) и трехкратным обладателем Суперкубка страны (2007, 2009, 2011), и другие команды. В январе 2021 года он завершил карьеру игрока.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t0ibf0_Ip4c
Александр Алиев
Футбол
ФК Динамо (Киев)
ФК Локомотив (Москва)
1
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 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
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