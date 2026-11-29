Орлов: «ЦСКА необходимо зимой приобрести как минимум трех футболистов»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4).

«Армейцам не хватает зрелости. Ставка на молодежь — это хорошо. Но рядом с перспективными ребятами должны быть мастера, за плечами которых не один серьезный турнир. Особенно это касается обороны. «Зенит» выглядел гораздо более организованной командой. ЦСКА же в этом компоненте заметно уступал петербуржцам. Если красно-синие хотят на что-то претендовать, им необходимо зимой приобрести как минимум трех квалифицированных футболистов. Нужны люди, способные взять на себя роль лидеров», — заявил «СЭ» Орлов.

Армейцы не смогли повторить успех первого круга, когда в Санкт-Петербурге одержали победу над «Зенитом» со счетом 2:1.