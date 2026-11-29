Орлов считает, что Мусаев может заменить Барриоса в составе «Зенита»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» предположил, что молодой полузащитник «Зенита» Амир Мусаев может заменить Вильмара Барриоса в следующем матче чемпионата России.

«Барриос, насколько я понимаю, пропустит следующую встречу из-за перебора желтых карточек. Думаю, вместо него может сыграть Амир Мусаев. Есть еще Кондаков, но в данном случае я бы предпочел Амира. Его ведь сегодня не случайно выпустили на поле. Мусаев — жесткий, цепкий. Невысокого роста, но с характером, не боится вступать в борьбу», — сказал «СЭ» Орлов.

Мусаев принял участие в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (4:1), в котором петербуржцы одержали гостевую победу. Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года.