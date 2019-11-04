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«Оренбург» на выезде обыграл «Урал»

15:50
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«Урал» уступил «Оренбургу» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России.

У хозяев голом отметился Эрик Бикфалви. В составе гостей забивали Джоэль Фамейе и Рикарду Алвеш.

Обе команды после 15 матчей имеют в активе 18 очков. По дополнительным показателям «Оренбург» на данный момент занимает шестое место, а «Урал» — седьмое.

В следующем туре «Оренбург» примет «Уфу», а «Урал» на выезде сыграет с «Ахматом».

Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Оренбург» — 1:2 (0:2)

Голы: Фамейе, 4 (0:1). Рикарду Алвеш, 45+1 (0:2). Бикфалви, 64 (1:2).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов (Панюков, 82), Димитров (Ильин, 57), Аугустыняк, Бавин (Егорычев, 63), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Аюпов, Зотов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш, Черных (Кулишев, 73), Фамейе (Афонин, 90+2).

Предупреждения: Аюпов, 7. Ароян, 57. Терехов, 72. Эль-Кабир, 83.

Судьи: Васильев (Ижевск). Березнов, Болотенков (оба — Москва).

4 ноября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Урал — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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