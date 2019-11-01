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Оливье Тилль: «Играем дома и постараемся победить «Локомотив»

06:42
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Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль рассчитывает побороться за победу с «Локомотивом» в 15-м туре чемпионата России. На этой неделе уфимцы проиграли ЦСКА в Олимп-Кубке России.

— Мы надеялись победить ЦСКА, — цитируют «Известия» Тилля. — Но в итоге соперник идет дальше. Это тяжело для нас. Наш следующий соперник «Локомотив», мы играем дома и постараемся победить.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/938400/sevastian-terletckii/zamykaia-polukrug-chempionat-rossii-po-futbolu-podkhodit-k-ekvatoru

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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