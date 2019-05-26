Олег Кононов: "Стартовый состав на данный момент оптимален"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" посетовал на потери в составе. При этом он подчеркнул, что на поле выйдут самые подготовленные.

– У нас мысли только одни: важно играть с полной самоотдачей, соблюдая командную дисциплину. Остальное покажет игра, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Кононов. – У нас нет ряда игроков. Кто дисквалифицирован, кто травмирован. Но стартовый состав на данный оптимален. Будут играть те, кто заслужил место в команде. Мы рассчитываем на них.