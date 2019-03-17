Олег Кононов: "Не хватило реализации"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) высказал свое разочарование от результата. По его словам, команде не хватило реализации голевых моментов.

– Что произошло после забитого гола? Мы перестали прессинговать, дали сопернику почувствовать свою игру, - отметил Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Как следствие, приблизили их атаки к своим воротам, что и привело к голу.

– Счет по игре?

– Надо статистику смотреть. В принципе равная игра равных соперников. По атакам и моментам, наверное, 50 на 50.

– Чего не хватило команде?

– Реализации моментов. Второе – нужно было держать игру все 90 минут, а не отрезками, больше контролировать мяч, больше играть низом.

– Как оцените молодых игроков?

– Поздравляю их с дебютом. Тем более, в матче с "Зенитом". Им было непросто войти, но им нужно привыкать к серьезному футболу. Они достойные игроки, которые представляют молодежные и юношеские сборные. Чем быстрее они будут расти, тем лучше для нас.

– Как оцените турнирные перспективы и место в таблице?

– Еще очень много игр. Каждая из них очень важна. Мы недовольны ничьими на нашем стадионе в матчах с "Краснодаром" и "Зенитом". Тем более, в двух матчах мы выигрывали. Конечно, есть неудовлетворение.

Что касается таблицы, то посмотрим в конце сезона.