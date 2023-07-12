В «Рубине» исключили продление контракта с Дзагоевым

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Будет ли Дзагоев в команде? У него закончился контракт. Его не будет в новом сезоне», — приводит слова Айбатова Sport24.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел за «Рубин» 20 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.