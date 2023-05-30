Обедзинский: «Талалаев, который не взял Дзюбу в «Торпедо» зимой, теперь локти кусает»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский высказался о влиянии нападающего Артема Дзюбы на игру «Локомотива».

«Радует «Локомотив». Это эффект Дзюбы. Его уже все списали со счетов, но я всегда за него, какой бы он ни был. Когда человек выходит на зеленое поле, неважно, хороший он или плохой. Главное, чтобы он выполнял свою работу. Дзюба забивает, силен в подыгрыше, два игрока на нем висит постоянно, он стягивает ресурсы соперника на себя. И с тренером не конфликтует в «Локомотиве», ничего. А Талалаев, который не взял Дзюбу в «Торпедо» зимой, теперь локти кусает, уже со второй командой из премьер-лиги вылетает», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Обедзинского.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года. В текущем сезоне 34-летний форвард провел за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.