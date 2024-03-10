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10 марта, 19:45

Булыкин — об объявлении решений судей: «Лучше бы показали видеоповтор, как игрок «Сочи» попал сопернику в лицо»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на первое в истории РПЛ объявление решения судьи после просмотра видеоповтора.

«Честно говоря, я даже не слышал, что судья там объявил. Понятное дело, что я понимаю, какой вердикт собирается вынести. Другое дело, то, что было крайне сложно разобрать, что он объявил. Лучше бы показали видеоповтор на экране, чтобы все могли увидеть, как игрок «Сочи» попал сопернику в лицо, тогда сразу бы стало всем все понятно. Просто болельщики со стадиона могут не увидеть весь момент, а объявления судьи еще разобрать надо», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Главный арбитр матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи» (2:2) Сергей Чебан на весь стадион озвучил решение об удалении форварда гостей Серхио Кордовы. Арбитр впервые озвучил свое решение в матче РПЛ. Такая опция введена с рестарта сезона, который после зимней паузы возобновился матчами 19-го тура.

«Локомотив» (32 очка) обошел «Спартак» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Сочи» (13) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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