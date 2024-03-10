Булыкин — об объявлении решений судей: «Лучше бы показали видеоповтор, как игрок «Сочи» попал сопернику в лицо»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на первое в истории РПЛ объявление решения судьи после просмотра видеоповтора.

«Честно говоря, я даже не слышал, что судья там объявил. Понятное дело, что я понимаю, какой вердикт собирается вынести. Другое дело, то, что было крайне сложно разобрать, что он объявил. Лучше бы показали видеоповтор на экране, чтобы все могли увидеть, как игрок «Сочи» попал сопернику в лицо, тогда сразу бы стало всем все понятно. Просто болельщики со стадиона могут не увидеть весь момент, а объявления судьи еще разобрать надо», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Главный арбитр матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи» (2:2) Сергей Чебан на весь стадион озвучил решение об удалении форварда гостей Серхио Кордовы. Арбитр впервые озвучил свое решение в матче РПЛ. Такая опция введена с рестарта сезона, который после зимней паузы возобновился матчами 19-го тура.

«Локомотив» (32 очка) обошел «Спартак» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Сочи» (13) продолжает замыкать турнирную таблицу.