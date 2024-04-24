Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» победу железнодорожников над «Пари НН» (3:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Такие героические потуги «Локомотива» уже никого не удивляют. Команда выходит, непонятно, на что рассчитывает, играет в пол ноги, потом героически преодолевает то, что упущено. С одной стороны, одерживать такие победы приятно. С другой стороны, пора уже менять тактические схемы и сразу добиваться успеха. Безусловно, такие матчи придают уверенность. Но тренеры должны заострять внимание футболистов на том, что выходить нужно с первых минут, а не ждать, пока тебе забьют», — сказал Наумов «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

«Локомотив» (41) вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.