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Сегодня, 14:08

Моро вернулся в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Никола Моро (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Никола Моро вернулся в Москву после отъезда в сборную Хорватии. Накануне полузащитник «Динамо» дебютировал в национальной команде, отыграв первый тайм в товарищеском матче с Болгарией (2:1).

За «Динамо» 24-летний футболист выступает второй сезон. В нынешнем чемпионате России он провел 22 матча в которых отметился одним голом.

7 марта ФИФА опубликовала решение об изменении «Регламента по статусу и трансферам футболистов» и разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ и ФНЛ в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до конца сезона-2021/22 (до 30 июня 2022 года). Эту опцию легионеры могут использовать при желании, если до 10 марта включительно не договорятся о расставании со своими работодателями в России или не заключат с ними иные соглашения.

Маркус Гисдоль, Ярослав Ракицкий и&nbsp;Гжегож Крыховяк. РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал

Никола Моро
РПЛ
Сборная Хорватии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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