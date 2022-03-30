Моро вернулся в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Никола Моро вернулся в Москву после отъезда в сборную Хорватии. Накануне полузащитник «Динамо» дебютировал в национальной команде, отыграв первый тайм в товарищеском матче с Болгарией (2:1).

За «Динамо» 24-летний футболист выступает второй сезон. В нынешнем чемпионате России он провел 22 матча в которых отметился одним голом.

7 марта ФИФА опубликовала решение об изменении «Регламента по статусу и трансферам футболистов» и разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ и ФНЛ в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до конца сезона-2021/22 (до 30 июня 2022 года). Эту опцию легионеры могут использовать при желании, если до 10 марта включительно не договорятся о расставании со своими работодателями в России или не заключат с ними иные соглашения.