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"Наше Черкизово. Наши традиции". Эффектное превью к матчу "Локомотив" - ЦСКА

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"Локомотив" выпустил видеоанонс матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. В видеоролике главный тренер железнодорожников Юрий Семин проходит мимо виртуальной "стены" с кадрами предыдущих встреч с армейским клубом. 

Матч "Локомотив" - ЦСКА состоится 20 апреля, начало - в 19.00 по московскому времени.

 

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Локомотив" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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