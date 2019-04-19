"Наше Черкизово. Наши традиции". Эффектное превью к матчу "Локомотив" - ЦСКА

"Локомотив" выпустил видеоанонс матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. В видеоролике главный тренер железнодорожников Юрий Семин проходит мимо виртуальной "стены" с кадрами предыдущих встреч с армейским клубом.
Матч "Локомотив" - ЦСКА состоится 20 апреля, начало - в 19.00 по московскому времени.
Наше Черкизово. Наши традиции. Наши победы.– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 19 апреля 2019 г.
Настраиваемся на #ЛокоЦСКА! pic.twitter.com/8jaGgkAwFw
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