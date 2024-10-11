Глушенков — о критике Соболева: «Он спокоен и докажет все на футбольном поле»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился мнением о критике форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.

— Как ты думаешь, вот те оскорбления с трибун, которые Соболеву дают, они как-то не влияют?

— Да я думаю, нет, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу». — Насколько я знаю, он примерно по характеру такой же, как и я, не обращает внимания на вот это вот все, что происходит за пределами поля. Назовем это так. И он к этому спокойно отнесется, я говорю, он докажет еще свое на футбольном поле.

После перехода из «Спартака» в конце августа 2024-го Соболев провел за «Зенит» 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Форвард подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.