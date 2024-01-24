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Сегодня, 11:00

Давила — об информации о возможном переходе в «Сельту»: «Со мной никто не связывался»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Виктор Давила.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» отреагировал на недавние слухи о его возможном переходе в испанскую «Сельту». О таком варианте 17 января сообщил испанский журналист Оскар Мендес.

— Ничего про это не слышал. Со мной никто не связывался, поэтому не придаю значения всяким слухам. Даже не могу сказать, выходил ли кто-то на моих представителей. Лично со мной точно никто не общался. Я на сборах вместе с ЦСКА, спокойно работаю и не забиваю себе голову ненужной информацией, — сказал Давила.

ЦСКА объявил о подписании контракта с игроком 21 августа. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год. Сообщалось, что сумма самовыкупа игрока у «Леона» составила 5 миллионов долларов.

Виктор Давила. Виктор Давила: «Не было даже мысли взять деньги у ЦСКА и пропасть с ними»

ФК Сельта
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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